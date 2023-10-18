Карпин объяснил, почему сделал Джикию капитаном сборной России

Рулевой национальной команды России Валерий Карпин рассказал, почему решил доверить капитанскую повязку защитнику Георгию Джикии в товарищеском матче против сборной Кении.

«Капитанская повязка Георгию - своеобразный жест поддержки? Правильно понимаете», - высказался главный тренер в разговоре с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кении состоялась в Турции 16 октября. Спарринг завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Джикия в нынешнем сезоне потерял место в составе «Спартака». В чемпионате России он поучаствовал в шести поединках.