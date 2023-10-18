​«Трудно понять логику»: Карпин отреагировал на мнения о матче Россия – Камерун

Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на мнения о товарищеском матче сборных России и Камеруна. Как известно, российская команда обыграла соперника со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.

Стоит сказать, что некоторые эксперты после матча указывали на то, что камерунцы не были сосредоточены на 100%, учитывая товарищеский статус матча.

«Хорошо, то есть у Камеруна был товарищеский матч и поэтому они не были стопроцентно сконцентрированы, а для сборной России это была официальная игра квалификации? Мне трудно понять логику этих людей», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Карпин отметил, что когда Россия играет против Таджикистана или Кыргызстана, подобных мнений никто не высказывает.

В следующий раз сборная России должна собраться в ноябре.