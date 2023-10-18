​Неймар на костылях сделал фото с фанатом

В ночь на среду сборная Бразилии в отборе на чемпионат мира – 2026 играла против Уругвая. Звёздный нападающий «селесао» Неймар получил серьёзную травму, и его унесли с поля на носилках.

После игры Неймар был замечен на костылях. Но даже в такой ситуации он сделал совместную фотографию с маленьким болельщиком. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Напомним, что сборная Бразилии проиграла Уругваю на выезде со счётом 0:2. После четырёх туров «селесао» имеют в своём активе семь зачётных баллов.

Добавим, что на клубном уровне Неймар представляет «Аль-Хиляль». В этот клуб бразилец перебрался летом.