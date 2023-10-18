Карпин сделал главный вывод по сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин подвел итоги октябрьского сбора национальной команды, во время которого были сыграны два товарищеских поединка против Камеруна и Кении.

«Главный вывод: вырисовывается обойма игроков, которая может играть на таком уровне, как с Камеруном. Мы её и раньше представляли, но прошедшие матчи укрепили это впечатление», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что сборная России победила Камерун на домашнем стадионе «ВТБ Арена» со счетом 1:0. Встреча против Кении состоялась на нейтральной арене в Турции. Команды расписали результативную ничью со счетом 2:2.