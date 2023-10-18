​Фанат не смог сделать фото с Месси – вратарь Перу выбросил его телефон

В ночь со вторника на среду сборные Перу и Аргентины пересекались в отборе на чемпионат мира – 2026. «Альбиселесте» отпраздновали победу со счётом 2:0 благодаря двум голам в исполнении Лионеля Месси.

В какой-то момент на футбольное поле выбежал болельщик. Он пытался прорваться к Месси, чтобы сделать селфи. Впрочем, сотрудники стадиона поймали хулигана, а помог им вратарь сборной Перу Педро Гальесе. На кадрах видно, что перуанец выдернул телефон из рук фаната и швырнул его куда подальше.

Напомним, что сборная Аргентины в отборе на чемпионат мира пока не теряет очки – у команды четыре победы в четырёх матчах.

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