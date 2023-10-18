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Экс-игрок «Спартака» Мор: «Слава богу, Россия не проиграла Кении»

18 Октября 2023 • 11:19 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Кении. Спарринг состоялся в Турции и завершился вничью со счетом 2:2.

«Матч с Кенией произвёл плохое впечатление, особо на фоне недавней игры с Камеруном. Ещё атмосфера повлияла. Игра разочаровала, но, слава богу, мы не проиграли», - рассказал Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в предыдущем поединке сборная России на домашнем стадионе встречалась с Камеруном. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Эдуард Мор
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