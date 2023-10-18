Бывший вратарь ФК «Москва», «Локомотива» и сборной Беларуси, нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал товарищеские матчи сборной Росси против Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

- О сборной России что сказать? Обыграли Камерун, участника чемпионата мира с футболистами из европейских клубов. Это был хороший матч для самих игроков, определённая их проверка, и всё. Дальше от этого результата ни холодно ни жарко. Ничья с Кенией? Не знаю ничего об этой команде, как и многие другие, но результат таков. Хотя сейчас все умеют играть, и у той же Кении люди выступают во французской Лиге 1 и других европейских чемпионатах.