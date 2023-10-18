Карпин ответил на критику Ловчева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова бывшего игрока «Спартака» Евгения Ловчева.

Напомним, ранее ветеран раскритиковал Карпина за частые эксперименты с составом национальной команды. По словам самого тренера, он заботится о здоровье футболистов, поэтому даёт возможность им отдохнуть, выпуская на поле резервистов.

«Сейчас у нас нет задачи отобраться куда-либо. И даже больше скажу — ни один человек в мире не знает, когда и к чему мы готовимся. Ответьте мне тогда на вопрос: зачем тогда рисковать здоровьем футболистов?» — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В октябре сборная России провела два товарищеских матча, обыграв Камерун (1:0) и сыграв вничью с Кенией (2:2). Дата проведения следующей игры национальной команды пока не известна.