​Месси приблизился к рекордсмену Роналду – сколько у них голов за сборные

В ночь на среду, если говорить о европейском времени, в отборе на чемпионат мира – 2026 сборная Аргентины обыграла Перу со счётом 2:0. Звёздный Лионель Месси стал автором дубля.

Теперь у Месси 106 голов за аргентинскую национальную команду. Если посмотреть на рейтинг игроков с наибольшим количеством голов за сборные, то Лионель занимает в нём третье место. Выше идут Али Даеи (Иран, 109 голов) и, конечно, Криштиану Роналду (Португалия, 127 голов).

Сложно сказать, имеет ли Месси шансы догнать Роналду в этой гонке. Впрочем, ещё несколько лет у аргентинца точно есть.

Сборная Аргентины в четырёх прошедших отборочный матчах набрала 12 очков из 12.

Месси получит восьмой «Золотой мяч»