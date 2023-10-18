Месси раскрыл ближайшие планы в сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поведал о своих планах на ближайшее будущее в национальной команде.

«Я продолжу тренироваться и постараюсь подойти в хорошей готовности к поединкам против Уругвая и Бразилии в ноябре. Затем проведу отпуск в Аргентине. На этот раз у меня будет намного больше свободного времени, чем раньше. С января я начну предсезонную подготовку», - передает слова нападающего Mundo Deportivo.

В последнем матче, состоявшемся минувшей ночью, сборная Аргентины встречалась с Перу в отборе чемпионата мира – 2026. «Альбиселесте» отпраздновали победу со счетом 2:0, оба гола забил Месси.