Месси отреагировал на победу Аргентины

В ночь на среду сборная Аргентины обыграла Перу (2:0) в отборе на чемпионат мира – 2026. Оба гола в составе «альбиселесте» забил звёздный нападающий Лионель Месси. После игры лидер аргентинской команды сделал публикацию в социальных сетях.

«Ещё одна важная победа, которую мы добыли вместе. Вперёд!» - написал Месси.

Стоит сказать, что в отборе на чемпионат мира - 2026 сборная Аргентины пока что лишь побеждает – у команды 12 очков в четырёх матчах.

Следующие отборочные матчи сборная Аргентины проведёт в ноябре – против Уругвая и Бразилии.

Чемпионат мира в 2026 году примут США, Канада и Мексика.