В РФС высказались о поиске соперников для сборной России на ноябрь

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, дал комментарий по поводу возможного ноябрьского сбора национальной команды России.

По словам Митрофанова, искать соперников для товарищеских матчей сборной России непросто.

«Ноябрьские матчи – сложная тема, потому что большое количество команд уже начало отбор к разным соревнованиям. В этом есть проблема. Но мы работаем, надеемся, что получится», - цитирует Митрофанова ТАСС.

Напомним, что в октябре сборная России обыграла Камерун (1:0) и сыграла вничью с Кенией (2:2).

Как известно, из-за санкций в официальных соревнованиях сборная России сейчас не участвует.