Карпин оценил игру дебютантов сборной России в матче с Кенией

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о дебюте нескольких футболистов за национальную команду в товарищеской встрече с Кенией.

«Помазун, Горшков - нормально. Адамов и Сергеев? А Сергеев разве не играл ни разу? Вот видите, я даже не знал, дебютировал или нет. Адамов и Горшков для дебюта достойно сыграли», - приводит слова главного тренера «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Кении состоялась в понедельник, 16 октября, на стадионе в Турции. Спарринг завершился вничью со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе россиян отметились Александр Соболев и Иван Обляков.