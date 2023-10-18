Скалони: «Месси сам решает, сколько минут проведёт на поле»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Перу (2:0) высказался об игровом времени лидера национальной команды Лионеля Месси, оформившего в прошедшей игре дубль.

«Самое важно, чтобы Месси был здоров. Он сам решает, сколько минут проведёт на поле», — цитирует Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Также специалист отметил, что положительным образом на игре 36-летнего нападающего сказывается то, что команда очень хорошо понимает его действия на поле.

После четырёх туров отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года сборная Аргентины уверенно возглавляет турнирную таблицу южноамериканской группы, опережая своих ближайший преследователей Уругвай и Бразилию на пять очков.