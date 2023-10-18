Сборная России может сыграть с Китаем

Сборная России может провести товарищескую встречу против национальной команды Китая. Об этом в разговоре с журналистами поведал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Заинтересованность сыграть с командой Китая есть всегда. Как только Китай и мы будем готовы, то с радостью проведем такую игру», - передает слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от официальных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Последний товарищеский поединок сборная России провела против национальной команды Кении. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.