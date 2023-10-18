Карпин объяснил, почему не вернулся со сборной России в Москву

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин в разговоре с представителями СМИ поведал о том, почему не вернулся вместе с национальной командой в Москву после товарищеской встречи с Кенией, которая состоялась в Турции.

«Из Антальи вылетели в Минеральные Воды, оттуда ещё 6 часов до Ростова. По времени получается то же самое. До Москвы пришлось бы лететь всю ночь после игры. А так спокойно поспали и летим», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что товарищеский поединок сборных России и Кении завершился вничью со счетом 2:2. Голами в составе россиян отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков.