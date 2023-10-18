Карпин назвал лучший матч сборной России в период изоляции

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поведал о том, какой матч национальной команды считает лучшим в период изоляции.

В разговоре с корреспондентом «Чемпионата» специалист выделил недавний спарринг против национальной команды Камеруна. Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась минимальной победой россиян со счетом 1:0.

Напомним, что в последнем товарищеском поединке сборная России встречалась с национальной командой Кении. Матч состоялся в Турции и завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Россия отстранена о участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.