Карпин отреагировал на слова Быстрова о сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова бывшего полузащитника «Спартака» и «Зенита» Владимира Быстрова, раскритиковавшего игру национальной команды в товарищеском матче против Кении (2:2).

Напомним, ранее Быстров назвал кенийскую сборную «дровищами», выразив мнение, что россияне должны легко обыгрывать такую команду.

«Эпитеты Быстрова? Ничего не видел. Нежелание выкладываться? Я уже говорил, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но они больше игровые», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).