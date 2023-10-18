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Карпин отреагировал на слова Быстрова о сборной России

18 Октября 2023 • 09:32 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова бывшего полузащитника «Спартака» и «Зенита» Владимира Быстрова, раскритиковавшего игру национальной команды в товарищеском матче против Кении (2:2).

Напомним, ранее Быстров назвал кенийскую сборную «дровищами», выразив мнение, что россияне должны легко обыгрывать такую команду.

«Эпитеты Быстрова? Ничего не видел. Нежелание выкладываться? Я уже говорил, что не связываю это с отсутствием мотивации. Есть другие проблемы, но они больше игровые», — приводит слова Карпина «Чемпионат».   

В октябре сборная России провела две товарищеские встречи — с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Владимир Быстров Сборная Кении
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