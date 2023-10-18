Уругвай победил Бразилию в отборе ЧМ впервые за 22 года

В ночь с 17 на 18 октября состоялся поединок отборочного раунда чемпиона мира – 2026 между сборными Уругвая и Бразилии. Встреча завершилась неожиданной победой хозяев со счетом 2:0.

Стоит отметить, что уругвайская команда одержала победу над бразильцами в квалификации мундиаля впервые за 22 года.

Благодаря сегодняшнему успеху сборная Уругвая догнала Бразилию в турнирной таблице отборочного цикла чемпионата мира. На счету у обеих команд по семь набранных баллов после четырех туров.

На первом месте находится сборная Аргентины, набравшая 12 очков после четырех поединков.