Афанасьев: «Игру сборной России нельзя назвать позором»

Экс-игрок сборной России Андрей Афанасьев пообщался с журналистами после поединка против национальной команды Кении. Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

«Можно ли назвать такую игру позорной? Нельзя кидаться такими словами, нельзя назвать это позором! Это будет хорошим уроком, поскольку на любого соперника надо настраиваться», - передает слова Афанасьева «РБ Спорт».

Напомним, что в октябре сборная России провела еще один товарищеский матч – против национальной команды Камеруна. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась минимальной победой россиян со счетом 1:0.