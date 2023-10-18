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Селюк: «У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава Кении»

18 Октября 2023 • 08:56 Комментировать (2)

В недавнем товарищеском матче сборные России и Кении расписали мировую со счетом 2:2. Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игроках африканской команды.

«Футболисты из Африки очень мотивированные, они хотят проявить себя и сделать карьеру. У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава сборной Кении», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кении состоялась в Турции 16 октября. Африканцы были близки к победе в этом матче, однако российская команда смогла спасти ничью благодаря голу полузащитника Ивана Облякова под занавес встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Селюк Сборная Кении
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Комментарии (2)
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Cruyff
18 Октября 2023 в 09:24
Селюк частенько болтает не то что надо но тут он прав вот это главная причина нашего ужасного футбола завышенные зарплаты российских игроков зачем им куда то ехать Карпин ты хоть сколько их призывай они никуда не поедут от нашей российской кормушки их не оторвать и самое смешное эти наши паспортисты никому в Европе не нужны потому что уже пример Миранчука Смолова или Кокорина пример того что русских лучше не покупать вот последний пример Захарян приехал в Сосьедат и лечится да и потом не сможет он там быть конкурентно способным зажрались они все уже с молодёжного возраста и их всех этих молодых портят московские клубы и Зенит давая им не оправданно большие деньги
sierge
18 Октября 2023 в 08:58
Ну вот реально, а он разожрался как продавец арбузов. Да еще и ересь несет какую-то
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