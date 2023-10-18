Селюк: «У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава Кении»

В недавнем товарищеском матче сборные России и Кении расписали мировую со счетом 2:2. Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением об игроках африканской команды.

«Футболисты из Африки очень мотивированные, они хотят проявить себя и сделать карьеру. У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава сборной Кении», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кении состоялась в Турции 16 октября. Африканцы были близки к победе в этом матче, однако российская команда смогла спасти ничью благодаря голу полузащитника Ивана Облякова под занавес встречи.