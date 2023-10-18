«Лучший в истории!» - реакция пользователей Интернета на дубль Месси за сборную

Пользователи социальных сетей с огромной радостью восприняли возвращение Месси на футбольное поле и начали бурно комментировать результативную игру аргентинца в матче за национальную команду.

- С какой планеты ты к нам прилетел? – задал вопрос пользователь;

- Как же нам тебя не хватало, – прокомментировал победную новость болельщик;

- Лучший в истории! – подметил другой фанат;

- Спасибо тебе за твою игру и за то, что ты аргентинец. Ты делаешь нас счастливыми каждый день, ты лучший Лео, – добавил любитель футбола;

- Лучший игрок всех времён! – прокомментировал болельщик.