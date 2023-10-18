«Лучший в истории!» - реакция пользователей Интернета на дубль Месси за сборную

Пользователи социальных сетей с огромной радостью восприняли возвращение Месси на футбольное поле и начали бурно комментировать результативную игру аргентинца в матче за национальную команду.
- С какой планеты ты к нам прилетел? – задал вопрос пользователь;
- Как же нам тебя не хватало, – прокомментировал победную новость болельщик;
- Лучший в истории! – подметил другой фанат;
- Спасибо тебе за твою игру и за то, что ты аргентинец. Ты делаешь нас счастливыми каждый день, ты лучший Лео, – добавил любитель футбола;
- Лучший игрок всех времён! – прокомментировал болельщик.Сегодня, 18 октября 2023 года, в рамках отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года сборная Перу принимала на своём поле сборную Аргентины. Месси появился на поле со стартовых минут, отыграл весь матч и отметился дублем, принеся победу своей национальной команде со счётом 2:0.
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