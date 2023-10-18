Неймара унесли на носилках после травмы колена

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар получил травму по ходу поединка отборочного раунда чемпионата мира – 2026 против национальной команды Уругвая.

31-летний нападающий не смог доиграть первый тайм встречи и был заменен в компенсированное время. Неймар получил травму колена и смог покинул газон только при помощи носилок. Покидая поле, бразильский нападающий не смог сдержать слез. Вместо него на поле появился Ришарлисон.

Бразилия потерпела поражение от Уругвая со счетом 0:2. После четыре проведенных туров квалификационного этапа чемпионата мира «селесао» занимают второе место в таблице.