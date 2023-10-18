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Чемпионат мира 2026

Месси установил рекорд по голам, обогнав Луиса Суареса

18 Октября 2023 • 07:33 Комментировать

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026 против национальной команды Перу.

Благодаря этому 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионата мира в Южной Америке. На его счету 31 гол. Месси обошел предыдущего рекордсмена - уругвайца Луиса Суареса.

Напомним, что сборная Аргентины одолела Перу на выезде со счетом 2:0. После четырех туров подопечные Лионеля Скалони являются единоличными лидерами отборочного этапа чемпионата мира в Южной Америке.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Луис Суарес
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