Месси установил рекорд по голам, обогнав Луиса Суареса

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в поединке отборочного раунда чемпионата мира – 2026 против национальной команды Перу.

Благодаря этому 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионата мира в Южной Америке. На его счету 31 гол. Месси обошел предыдущего рекордсмена - уругвайца Луиса Суареса.

Напомним, что сборная Аргентины одолела Перу на выезде со счетом 2:0. После четырех туров подопечные Лионеля Скалони являются единоличными лидерами отборочного этапа чемпионата мира в Южной Америке.