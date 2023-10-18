Аргентина победила Перу благодаря голам Месси

В матче отборочного цикла чемпионата мира – 2026 состоялся поединок между сборными Перу и Аргентины. «Альбиселесте» отпраздновали гостевую победу со счетом 2:0. Оба гола в составе действующих чемпионов мира забил нападающий Лионель Месси.

После четырех туров квалификации Аргентина с 12 баллами лидирует в таблице, опережая ближайшего конкурента на пять очков.