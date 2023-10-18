Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Аргентина победила Перу благодаря голам Месси

18 Октября 2023 • 07:27 Комментировать
Перу
0:2
Аргентина

В матче отборочного цикла чемпионата мира – 2026 состоялся поединок между сборными Перу и Аргентины. «Альбиселесте» отпраздновали гостевую победу со счетом 2:0. Оба гола в составе действующих чемпионов мира забил нападающий Лионель Месси.

После четырех туров квалификации Аргентина с 12 баллами лидирует в таблице, опережая ближайшего конкурента на пять очков.

Протокол игры  
Перу0:2Аргентина
  32'Месси Лионель (0:1)
  42'Месси Лионель (0:2)
Гальесе ПедроАдвинкула Луис   74' Сантамария Андерсон   46' (Рейна Брайан (   46' ) Абрам ЛуисЛойола Нильсон   46' (Трауко Мигель (   46' ) Поло Энди   46' (Тапия Ренато (   46' ) Вильдер КартахенаЙотун Йошимар   45' Franco Zanelatto   67' (Пенья Серхио (   67' ) Каррильо АндреГерреро Паоло   46' (Гримальдо Жоао (   46' )
Запасные: Агино ПедроКалленс АлександрСолис РенатоОрмено СантьягоJairo ConchaКорсо АльдоКаседа Карлос
Мартинес ЭмилианоМонтьель Гонсало   34' (Мартинес Лукас II (   34' ) Ромеро Кристиан   46' (Песселья Херман (   46' ) Отаменди НиколасТальяфико Николас   79' (Акунья Маркос (   79' ) Де Пауль Родриго   78' (Ло Чельсо Джовани (   78' ) Макаллистер АлексисФернандес ЭнцоМесси ЛионельАльварес Хулиан   78' (Мартинес Лаутаро (   78' ) Гонсалес Николас
Запасные: Гарначо АлехандроОкампос ЛукасГидо РодригесБенитес ВальтерПаредес ЛеандроАрмани ФранкоПаласиос Эсекиэль
Сегодня
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Перу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Парагвай Парагвай
Боливия Боливия
1
0
1.33 5.20 10.50
Видео
Окончен
Эквадор Эквадор
Колумбия Колумбия
0
0
2.28 3.30 3.45
Видео
Окончен
Уругвай Уругвай
Бразилия Бразилия
2
0
4.20 3.65 1.92
Видео
Окончен
Перу Перу
Аргентина Аргентина
0
2
6.80 4.20 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
09:32 · Чемпионат мира 2026
Карпин отреагировал на слова Быстрова о сборной России
09:26 · Чемпионат мира 2026
Уругвай победил Бразилию в отборе ЧМ впервые за 22 года
09:03 · Чемпионат мира 2026
Афанасьев: «Игру сборной России нельзя назвать позором»
08:56 · Чемпионат мира 2026
Селюк: «У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава Кении» 2
07:57 · Чемпионат мира 2026
«Лучший в истории!» - реакция пользователей Интернета на дубль Месси за сборную
07:41 · Чемпионат мира 2026
Неймара унесли на носилках после травмы колена
07:27 · Чемпионат мира 2026
Аргентина победила Перу благодаря голам Месси
00:13 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов оценил октябрьский сбор национальной команды
17 Октября
23:38 · Россия. Премьер-лига
​Чанов: «Голы стали следствием ошибок защитников, которые Помазун не смог исправить»
23:08 · Чемпионат мира 2026
Корнаухов прокомментировал ошибку Джикии в матче против сборной Кении
22:27 · Чемпионат мира 2026
Новосельцев: Видно, что игра сборной России строится через пас
22:15 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предложил Карпину определиться с костяком сборной России 1
21:30 · Чемпионат мира 2026
Франция - Шотландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1
20:33 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов: «Миранчук ничем не выделялся»
19:38 · Чемпионат мира 2026
Тихонов: «Часть игравших вчера футболистов не должны привлекаться в сборную»
Все новости
Рекомендуем