Аргентина победила Перу благодаря голам Месси

В матче отборочного цикла чемпионата мира – 2026 состоялся поединок между сборными Перу и Аргентины. «Альбиселесте» отпраздновали гостевую победу со счетом 2:0. Оба гола в составе действующих чемпионов мира забил нападающий Лионель Месси.
После четырех туров квалификации Аргентина с 12 баллами лидирует в таблице, опережая ближайшего конкурента на пять очков.
Протокол игры
|32'Месси Лионель (0:1)
|42'Месси Лионель (0:2)
Гальесе Педро•Адвинкула Луис 74' •Сантамария Андерсон 46' (Рейна Брайан ( 46' ) •Абрам Луис•Лойола Нильсон 46' (Трауко Мигель ( 46' ) •Поло Энди 46' (Тапия Ренато ( 46' ) •Вильдер Картахена•Йотун Йошимар 45' •Franco Zanelatto 67' (Пенья Серхио ( 67' ) •Каррильо Андре•Герреро Паоло 46' (Гримальдо Жоао ( 46' )
Мартинес Эмилиано•Монтьель Гонсало 34' (Мартинес Лукас II ( 34' ) •Ромеро Кристиан 46' (Песселья Херман ( 46' ) •Отаменди Николас•Тальяфико Николас 79' (Акунья Маркос ( 79' ) •Де Пауль Родриго 78' (Ло Чельсо Джовани ( 78' ) •Макаллистер Алексис•Фернандес Энцо•Месси Лионель•Альварес Хулиан 78' (Мартинес Лаутаро ( 78' ) •Гонсалес Николас
Сегодня
Бан пользователя