Травма Неймара и жалкое зрелище: Бразилия учудила поражение от Уругвая впервые за 22 года - 2:0

В четвёртом туре отборочного этапа к ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ состоялся своеобразный ремейк финала чемпионата мира 1950 года.

Что было в финале ЧМ-1950? Решающий матч четвёртого по счёту мундиаля прошёл в Рио-де-Жанейро на «Маракане» и поверг в шок местных болельщиков, потому что Бразилия проиграла Уругваю со счётом 1:2. Естественно, после этого они много раз встречались между собой, преимущество в личных встречах было на стороне бразильской сборной. Отчётный матч «чарруа» и «пентакампеонов», прошедший в Монтевидео на «Сентенарио», был приурочен к отбору на ЧМ-2026.

Обе эти сборные выступили ниже ожиданий на прошлогоднем чемпионате мира в Катаре. Бразильцы, которым прочили золотые медали, оступились в четвертьфинале против Хорватии. Ну а уругвайцы так и вовсе не преодолели групповой этап. Очевидно, что сейчас команды находятся на перепутье и в начале новых циклов. Уругвайцы привыкают играть без Суареса и Кавани, но с чётким главным тренером Марсело Бьелсой у руля. А у бразильцев нет даже постоянного наставника – Фернандо Динис считается временным тренером.

Первые сорок минут выдались очень-очень скучными. Ни одного опасного момента не сообразили соперники за это время. Понятно, что для сборной Уругвая показывать незрелищный футбол в порядке вещей, но в исполнении «селесао» всегда ведь хочется наблюдать феерическую и фестивальную игру. Иначе за что они тогда носят прозвище «избранные»? А по факту кислый Неймар вместе с Родриго, Винисиусом и Жезусом безнадёжно погряз в оборонительных построениях «небесных олимпийцев».

В итоге к перерыву бразильцы уступали с минимальным счётом. Хозяева на 42-й минуте реализовали единственный момент первого тайма на две команды. Да что там момент – то был единственный удар по воротам! Стопроцентная реализация, однако. Максимилиано Араухо навесил с левого фланга к ближнему краю вратарской, а Дарвин Нуньес в падении головой поразил сетку (1:0). Получили вскоре «пентакампеоны» ещё одну неприятную новость – Неймара укатили с поля из-за травмы. Динису пришлось менять его на Ришарлисона.

Второй тайм спокойно начался для «чарруа». Игра так и не хотела принимать характер обоюдоострой. На каком-то отрезке бразильцы стали вешать в чужую штрафную с правого фланга – безрезультатно. Вот после приличного удара Родриго со штрафного было хоты бы опасно – мяч внедрился в перекладину. А голы где? А их не было. То есть с бразильской стороны не было. С уругвайской же – пожалуйста, ещё раз. На 77-й минуте «чарруа» снова начали голевую атаку вбросом аута. Нуньес затем в горизонтальном положении оставил не у дел пару соперников и прострелил с правого полуфланга на де ла Круса, вонзившего мяч в авоську (2:0).

Получше после этого задвигались бразильцы, но было уже поздно. Раньше надо было думать. О футболе думать, а не о том, бойкотировать ли матч из-за того, что в него бросали попкорн, – это к Неймару относится. Недорабатывают «пентакампеоны» на поле – отсюда и поражение от Уругвая вслед за домашней ничьей с Венесуэлой. Кстати, сборная Бразилии проиграла Уругваю впервые с июля 2001 года. У этих команд плюс у Венесуэлы теперь одинаковое количество набранных очков в южноамериканском отборе – по семь.

Кирилл Иванцов