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Корнаухов прокомментировал ошибку Джикии в матче против сборной Кении

17 Октября 2023 • 23:08 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Бывший защитник столичного ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал голевую ошибку Георгия Джикии в матче сборных России и Кении.

«Для центрального защитника такая ошибка неприемлема ни при каких условиях. Потому что для центрального защитника это обычный игровой момент. Эти срезки от того, что он не уверен в себе. Тонуса нет, игровой практики нет», - заявил эксперт в эфире «Матч ТВ». По его мнению, эта ошибка хорошо отсылает к разговору о выборе Гильермо Абаскаля в пользу других защитников в составе «Спартака».

Напомним, что ошибка Джикии позволила кенийцам выйти вперёд. Гол Ивана Облякова на 89-й минуте спас результат товарищеского матча для российской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Олег Корнаухов Георгий Джикия
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