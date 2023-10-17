Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал постоянно меняющийся состав сборной России.

«У нас в сборной уже побывало человек 90, наверное. Я уже давно говорю о том, что это неправильно. В сборную попадают люди, которые один раз вышли на замену, образно говоря. Сейчас все стали игроками сборной. Просто если вы игроки сборной, тогда выходите и доказывайте это. Сначала играют одни, потом играют другие - стабильности нет поэтому.

Сборная - это не команда для экспериментов. А сейчас сборную сделали именно командой для экспериментов. Это же и не скрывается. Задач никаких сейчас не ставится, поэтому можно экспериментировать с составом. У нас и список игроков расширенный, и список штаба уже расширенный», - сказал Мостовой.