Бывший игрок сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче сборных России и Кении.

«Я думал, что наша сборная одержит победу на классе. Но сыграли безобразно. Наша сборная радовалась ничьей с Кенией. И это ещё хорошо, что смогли забить, а ведь счёт мог быть и 1:3. Нас дважды кенийцы простили. Мы в свое время тоже играли по-разному, бывало, что проигрывали. Но я не припомню, чтобы мы уступали командам такого уровня, как Кения. Наша сборная чудом спаслась в этом матче», - сказал Мостовой.