Новосельцев: Видно, что игра сборной России строится через пас

Бывший защитник сборной России Иван Новосельцев оценил тактику национальной команды в последних товарищеских матчах.

«Я вижу, что игра строится от обороны через пас. Независимо от набора игроков. Если мы хотим играть в современный атакующий футбол, тогда надо заставлять все академии работать в таком стиле», — заявил экс-игрок «Ростова» в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина провели два матча в рамках октябрьского сбора. После домашней победы над Камеруном со счётом 1:0 национальная команда сыграла вничью с Мальтой.