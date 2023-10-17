Тихонов: «Часть игравших вчера футболистов не должны привлекаться в сборную»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов оценил минувший матч сборной России против сборной Кении. Спарринг, прошедший в Турции, напомним, завершился ничьей – 2:2.

«Очень впечатлён матчем, сам Валерий Карпин сказал, что теперь он понимает, куда и как ему нужно двигаться. Часть игравших вчера футболистов не должны привлекаться в национальную сборную. Не буду называть фамилий, но по следующему сбору всё видно будет», - делится Тихонов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, 12 октября россияне обыграли с минимальным счётом сборную Камеруна. Тогда победу команде Карпина дебютным голом принёс Фёдор Чалов.