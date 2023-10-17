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Хохлов — об игре сборной России: В интенсивности и в скорости нужно прибавлять

17 Октября 2023 • 19:35 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Динамо» подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Кении.

Экс-игрок национальной сборной отметил, что ему удалось посмотреть только второй тайм и отметил, что скорости не соответствовали ожиданиям, поэтому нужно прибавлять в этом компоненте.

«Мнение, что игроки, которые вызываются в сборную не соответствуют уровню сборной? Кого вызывать — всегда решает тренер. Недовольные всегда будут. Только главный тренер определяет», - приводит слова Хохлова «Чемпионат».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Хохлов Сборная Кении
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