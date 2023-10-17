​Сборная Палестины до 2027 года будет выступать в Алжире

Официальная новость из мира мусульманского футбола - сборная Палестины будет проводить свои домашние матчи в Алжире, причем вплоть до 2027 года. Это, к слову, означает, что режиссеры трагических событий на Ближнем Востоке уже примерно понимают, сколько будет длиться снимаемый ими «боевик».

- Алжир примет все домашние матчи сборной Палестины в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года и Кубка Азии 2027 года, а также товарищеские матчи. Мы берем на себя все затраты, связанные с этим, - гласит официальный пресс-релиз алжирской федерации футбола.

Первой игрой для сборной Палестины будет матч против сборной Австралии 21 ноября - в рамках отборочного цикла к будущему Мундиалю.