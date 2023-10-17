Бывший главный тренер «Балтики», «Мордовии» и «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итог товарищеских матчей сборной России против команд Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

- Матч с Камеруном оставил положительные впечатления, хотя всё равно я не стал бы делать далекоидущие выводы. Было видно, что камерунцы играли не на максимуме. Они выглядели совсем не так хорошо, как на прошлогоднем чемпионате мира, – я имею в виду, не по результату, а в игровом плане. Когда команде платятся деньги, чтобы она приняла участие в товарищеском матче, она воспринимает это как определённую шабашку. Естественно, никто из камерунцев не хотел получить травму, а доказывать на поле им было особо нечего. Это сыграло на руку нашей сборной.

Я бы не стал говорить, что мы феерили том матче, но действовали более-менее сбалансированно. Если бы играл ещё Головин, можно было бы сказать, что вышел плюс-минус оптимальный состав сборной России. Странно, что примерно в те же сроки «Зенит» проводил свой товарищеский матч с «Кайратом». Но, возможно, Карпин и не хотел приглашать в сборную на эти матчи ещё кого-то из «Зенита», помимо Сергеева.

После игры с Камеруном сразу было проанонсировано, что в следующем матче сборной выйдет другой состав. Но сейчас проводятся очень важные отборочные матчи к чемпионату Европы, там многие сборные играют через три дня на четвёртый практически одними и теми же составами, и ничего страшного в этом нет. Можно было и здесь, если поменять состав, то точечно, оставив в нём тех футболистов, которые хорошо выглядели против Камеруна. Это было бы логично. С Кенией наша сборная сыграла в понедельник, а следующий тур чемпионата России начнётся в субботу, то есть зазор для восстановления игроков был бы нормальный. Возможно, мы расслабили своих футболистов большой ротацией в Кубке и в играх сборной. А как же тогда в Европе люди играют в ведущих клубах и сборных с минимальной ротацией в напряжённом графике?

Некоторые эксперты говорят, что раз сборной России сейчас не надо готовиться к никаким официальным матчам, то и не нужно обращать внимание на игру. А потом эти же эксперты ругают и качество футбола у нас в Премьер-лиге, и уровень футболистов. Но ведь как раз щадящий режим, постоянные ротации и отсутствие игрового тонуса не дают футболистам прогрессировать. Попадание в стрессовые ситуации, когда нужно играть на пределе возможностей в чемпионате, потом провести два матча за сборную и сразу снова играть чемпионате, даёт очень сильный эффект, чтобы футболисты росли, чтобы их уровень повышался. В отношении иностранцев, которые являются основными игроками своих сборных, таких послаблений нет, а в отношении наших игроков они почему-то есть.

Что показал матч с Кенией? Что чудес не бывает. По настрою и самоотдаче претензий нет никаких, но футболисты, не попадающие сейчас в основные составы своих клубов, выглядели в этой игре отвратительно и по физическому, и по игровому состоянию. Ошибки тех же Джикии и Миранчуков сильно бросались в глаза. А вот Адамов дебютировал за сборную очень неплохо, что стало для меня откровениям, поскольку в «Оренбурге» он иногда играл неуверенно в последнее время.

Какой вывод? В сборную не стоит привлекать для «реанимации» или реабилитации футболистов, у кого нет игровой практики в клубах. Если хотелось поддержать тех ребят, которые раньше безапелляционно выходили в основном составе сборной, но которые сегодня не играют в своих клубах, их можно было максимум выпустить на замену на небольшое количество времени. Карпин действительно в интервью признался, что во время игры предсказуемо убедился, кто первые номера, кто в форме, а кто не в форме.

И так сборная России проводит мало матчей, а тут ещё таким образом ухудшается её имидж для болельщиков, которые очень ждут этих игр. Международные матчи сейчас, как говорится, сродни глотку свежего воздуха. Я считаю, состав на матч с Кенией был выбран неразумно и неправильно со всех точек зрения. Было не то чтобы жалко, но неприятно смотреть на такие ошибки во взаимодействиях. Из-за этого реакция общественности на игру сборной осталась крайне негативная, чего в принципе не должно было быть после неплохого матча с Камеруном.

Да, мы услышали ото всех, что поле было несоответствующего качества. Но возникает вопрос, для чего матч сборной России назначили на этот стадион, который является тренировочным. Кроме того, болельщики жаловались на отсутствие воды в туалетах. А раз поле плохое, давайте рассмотрим первый гол Кении и ошибку Баринова. Зачем тогда было производить такие розыгрыши мяча, которые чреваты ошибками и на хороших полях? Там есть вина и Помазуна, и Баринова, но самое главное, что тренерский штаб не поменял установку на выход из обороны. С учётом, опять же, полностью экспериментальной задней линии. У защитников было определённое волнение, Джикия давно не играл за сборную и в «Спартаке» выходит только на Кубок. Я почему на этом заостряю внимание – потому что Помазун в той ситуации мог сыграть надёжно, не выбив мяч, а отдав простую передачу во фланг Евгеньеву или Джикии. У тех было бы много времени принять мяч.

Акинфеев никогда в жизни не сыграл бы как Помазун в этом эпизоде. Надёжность в действиях сзади должна быть на первом месте. Понятно, что розыгрыш мяча между вратарём и защитником – это определённые современные тенденции. Но не нужно так делать лишний раз, тем более на некачественном газоне. Риск приветствуется перед штрафной площадкой соперника, а здесь необходимости в розыгрыше мяча вообще не было. Поэтому вопросов больше, чем ответов.

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Второй гол кенийцев – следствие того, что Джикия не находится в игровом тонусе. Он выглядел плохо, явно проигрывал в скорости соперникам. Было видно, что он совершенно не готов играть на этом тяжёлом поле. Возможно, надо было пригласить в сборную не его, а другого центрального защитника, который сейчас систематически играет в своём клубе.

Ну и ещё момент такой: ребята, вышедшие на замены в концовке второго тайма, кардинально изменили игру. Они как будто появились из другого чемпионата по сравнению с теми, кто играл с первых минут. Разница сразу бросилась в глаза. На основании этого делаем вывод, что в сборную нужно вызывать тех футболистов, которые находятся в тонусе именно в конкретный момент времени, а ротация должна быть ограничена.