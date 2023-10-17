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Экс-вратарь ЦСКА оценил игру Помазуна за сборную России

17 Октября 2023 • 19:08 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Экс-голкипер московского ЦСКА Валерий Новиков оценил матч Ильи Помазуна за сборную России. Напомним, Помазун сыграл вчера против сборной Кении в товарищеском матче, он завершился ничьей – 2:2.

«Сложно дать ему оценку, это был его дебютный матч за сборную. Когда он отдал на Баринова, можно было сыграть лучше, но так случилось. Просто переволновался, судить строго его нельзя. Я думаю, что у него все впереди, и он поработает над ошибками. Парень молодой и очень перспективный», - говорит Новиков для «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун по-прежнему защищает цвета «Урала», он пропустил 18 голов в 15 официальных матчах, в шести из них сохранил ворота сухими.

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Помазун Валерий Новиков
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