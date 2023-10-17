Бояринцев считает результат матч против сборной Кении положительным для сборной России

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Кении, который завершился вничью со счётом 2:2.

Экс-игрок московского «Спартака» считает, что национальная команда должна собираться и наигрывать определённый состав, так как нужно готовиться к международным турнирам.

«Ничейный результат с Кенией положительный. В любом случае сборной России надо нащупывать игру. Да, может сейчас много критики, не тот результат, который хотелось бы видеть, но в сборной идет работа», - приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».