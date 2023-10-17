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Горшков поделился эмоциями от октябрьских сборов в составе сборной России

17 Октября 2023 • 18:59 Комментировать

Защитник самарских «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался об октябрьских сборах в составе сборной России.

«Неделя положительная. Интересные тренировки и требования. Считаю, что это пойдёт на пользу как в личном плане, так и в командном», - приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 16 октября, подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против сборной Кении, который завершился вничью со счётом 2:2. 24-летний футболист появился на поле с первых минут, тем самым дебютировав за национальную команду, и сыграл 83 минуты.

12 октября россияне обыграли сборную Камеруна (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Горшков
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