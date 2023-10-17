​Дасаев: «Карпина винить на надо»

Известный в прошлом вратарь Ринат Дасаев дал комментарий о последнем товарищеском матче сборной России.

Напомним, что в понедельник сборная России сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. Ринат Дасаев призывает не винить Валерия Карпина за этот результат.

«Карпина винить не надо. Он делает всё, что есть в его силах. На данный момент он собрал тех игроков, которых смог. Карпин варьирует состав, смотрит игроков, кто в какой форме находится, стремятся ли играть в сборной. Нужно время, чтобы он всё это оценил», - цитирует Дасаева Sport24.

По словам Дасаева, на текущий момент более качественных российских футболистов, чем те, что играют в сборной России, нет. Экс-вратарь сборной СССР также отметил, что в игре против Кении россияне привезли голы сами себе.

В следующий раз сборная России должна собраться в ноябре.