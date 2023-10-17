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​Сборная Афганистана вышла в отбор на чемпионат мира - 2026 без тренера

17 Октября 2023 • 18:44 Комментировать

Сборная Афганистана обыграла в стыковых играх Монголию и вышла в отборочный турнир чемпионата мира – 2026.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», перед ответной игрой тренер сборной Афганистана на фоне ссоры с футболистами отказался заполнять заявку с расчётом на техническое поражение. Но футболисты успели сами заполнить заявку и вышли на поле. В итоге Афганистан обыграл Монголию со счётом 1:0 и прошёл дальше (2:0 по сумме двух встреч).

Отметим, что в 2026 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Монголии сборная Афганистана ЧМ-2026
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