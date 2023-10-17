Родриго высказался о критике в адрес Неймара

Нападающий сборной Бразилии Родриго высказался о критике в отношении звёздного Неймара.

Напомним, что после ничьей с Венесуэлой (1:1) Неймар получил удар по голове – в него с трибуны бросили коробку с попкорном.

«Неймар остаётся нашим основным футболистом. Конечно, когда мы играем вничью или проигрываем, ответственности на нём будет больше. Но когда мы выигрываем, становится ясно, что он наш лучший игрок, и мы очень от него зависим», - слова Родриго приводятся на сайте ESPN.

Ближайший матч в отборе на чемпионат мира – 2026 сборная Бразилии проведёт в ночь со вторника на среду – против Уругвая.