Тренер сборной Кении назвал Алексея Миранчука лучшим игроком в составе российской команды

Наставник сборной Кении Энгин Фират назвал сильнейшего футболиста российской национальной команды после ничьи в товарищеском матче.

«Отличный подбор молодых и опытных игроков, но Алексей Миранчук играл блестяще! Он постоянно доставлял нам проблемы, его пасы были крайне точными и умными. Он выделяется в сборной России», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алексей Миранчук начал прошедший товарищеский матч в основном составе, не отметившись результативными действиями. Сборные России и Кении сыграли вничью со счётом 2:2 на территории отеля в турецкой Анталье.