Камоцци высказался о ничьей России с Кенией

Франко Камоцци, который в своё время был советником Леонида Федуна в «Спартаке», дал комментарий по поводу последнего результата национальной сборной России.

Напомним, что сборная России в понедельник сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. Авторами результативных ударов в составе российской команды стали Александр Соболев и Иван Обляков.

«К сожалению, сейчас невозможно объективно оценивать игру сборной России. Надеюсь, эти плохие времена скоро закончатся», - цитирует Камоцци «Чемпионат».

Добавим, что на прошлой неделе сборная России обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Фёдор Чалов.