Гершкович назвал ошибку Карпина в матче с кенийцами

Член исполкома РФС Михаил Гершкович считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин ошибся во вчерашнем матче со сборной Кении (2:2) из-за ротации состава.

«Уже выдвигал предложение: чтобы стабилизировать статус национальной сборной, против кенийцев нужно было выпускать тот же состав, что и против камерунцев. Матч с ними понравился, и стоило бы, считаю, затвердить ситуацию», - сказал Гершкович в интервью «Матч ТВ», добавив, что во вчерашнем матче у россиян не просматривалось коллективного взаимопонимания.

Напомним, 12 октября россияне в Москве с минимальным счётом обыграли сборную Камеруна – 1:0.