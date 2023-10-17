Во вторник Алексей Миранчук и Антон Миранчук празднуют свой 28-й день рождения. По этому случаю в расположении сборной России футболисты испекли друг другу торт. В итоге братья по весёлой традиции окунулись лицом в этот сладкий продукт.

На клубном уровне Алексей Миранчук представляет «Аталанту». Антон Миранчук, в свою очередь, выступает за «Локомотив».

Напомним, что в октябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина сначала обыграла Камерун (1:0), а затем сыграла вничью с Кенией (2:2).