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Экс-игрок сборной Кении Арочо: Сборная России наказала за ошибки в защите эксклюзив

17 Октября 2023 • 17:08 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Бывший игрок сборной Кении Фред Арочо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал ничью против сборной России.

- Я верил до игры, что сборная Кении может выиграть, и это почти произошло. Это хороший урок для нашей команды, игра против такого сильного соперника может дать много опыта. Приятно, что наша команда не боялась и сражалась очень достойно. Для сборной Кении это большой день.

- Можете ли вы кого-то выделить в сборной России?

- Нет, я не увидел в составе команды каких-то игроков, которые выделялись бы. Сборная России сильна командной игрой и взаимодействием игроков. Мы всего несколько раз ошиблись в защите, и сборная России за это нас наказала.

Напомним, что товарищеский матч между Россией и Кенией завершился вничью со счётом 2:2. Гол Ивана Облякова на 89-й минуте спас подопечных Валерия Карпина от поражения.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении Фред Арочо
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