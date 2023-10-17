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​Экс-тренер сборной России: «Вчера команда опустилась очень низко» эксклюзив

17 Октября 2023 • 17:00 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2).

«Что сказать? В любой сборной должны собираться лучшие футболисты страны. При этом играть ниже своего уровня команда не должна. Вчера команда показала не свой уровень. Вчера сборная опустилась очень низко, хотя такого происходить не должно. Как таковой игры не было. Сумбур и суета! Осознанных действий в обороне и атаке лично я не увидел, зато было много несуразных ошибок. Это даже нет смысла долго обсуждать. Только в последние минуты начали создавать давление. И то только благодаря желанию и индивидуальному мастерству», - сказал Балахнин.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин Сборная Кении
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