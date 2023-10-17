Галямин: Всем тяжело, не только Карпину

Бывший защитник российской национальной команды Дмитрий Галямин высказался о работе Валерия Карпина во главе сборной.

«Всем тяжело. Не ему одному. Но когда нет спортивной цели, действительно, тяжело работать. Если был бы отдельно тренер сборной на пять игр, чтобы он два месяца тренировал сборную – это тоже не выход из ситуации», – приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Также Галямин выразил мнение, что Карпин досконально готовится к каждой встрече во главе национальной команды, что возможно с текущими технологиями.

Напомним, что Валерий Карпин руководит сборной с 2021 года. В октябрьском окне матчей Россия обыграла Камерун со счётом 1:0 и сыграла вничью с Кенией.