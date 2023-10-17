​Кобелев: «Боюсь, что эта сборная России будет скоро не интересна никому»

Бывший рулевой московского «Динамо» Андрей Кобелев сказал несколько слов о национальной сборной России.

Напомним, что в понедельник сборная России сыграла вничью с Кенией со счётом 2:2. Авторами голов в составе команды Валерия Карпина стали нападающий Александр Соболев и полузащитник Иван Обляков.

Кобелев не стал оценивать выступление защитника Георгия Джикии, который столкнулся с критикой.

«Вся сборная сыграла плохо. Честно говоря, мне не хочется говорить на эту тему. Про эту сборную, про то, как она формируется, про то, что необходимо делать, я уже всё сказал. Поэтому мне не интересно, и я боюсь, что эта сборная будет скоро не интересна никому», - слова Кобелева приводит на своих страницах Metaratings.

В следующий раз сборная России должна собраться в ноябре. Впрочем, официально о ноябрьском сборе российской национальной команды ещё не было объявлено.