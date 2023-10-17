​Кобелев – о матче России с Кенией: «Противно было смотреть»

Бывший рулевой «Динамо» Андрей Кобелев высказался о товарищеском матче сборных России и Кении (ничья 2:2), который проходил в понедельник.

«Второй матч вообще был позорный, я даже не досмотрел до конца, потому что противно было смотреть», - цитирует Кобелева Metaratings.

Кобелев видит проблему не в мотивации футболистов, а в их подборе тренерским штабом. Экс-наставник «Динамо» считает, что в национальную команду должны вызываться действительно лучшие.

«Сама система первой сборной сейчас размыта, туда приглашаются люди, которых там близко не должно быть», - считает Кобелев.

Напомним, что в первой октябрьской товарищеской игре сборная России обыграла Камерун со счётом 1:0.