​РФС обсуждал возможность ответного матча с Кенией

Российский футбольный союз обсуждал возможность проведения ответного товарищеского матча сборной России против Кении. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который занимает пост генерального секретаря РФС.

«Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, что в понедельник сборные России и Кении провели товарищеский матч в Турции. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. За российскую сборную голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи.

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